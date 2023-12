Nella sede del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” si terrà il prossimo 16 dicembre una nuova edizione del Paz Day, che consiste in un momento di approfondimento annuale sull’opera di Andrea Pazienza, l’autore a cui è stato intitolato il Centro Fumetto. L’incontro rientra anche nell’ambito delle celebrazioni del trentacinquesimo della nascita del Centro Fumetto, che aprì al pubblico nel 1988 la prima sede di Via Speciano 2.

Oggi il Centro è ubicato in Via Palestro 17 e rappresenta un punto di riferimento sia per i lettori e i giovani del territorio, che per tutti gli autori e appassionati a livello nazionale.

Il Paz Day 2023 si propone di approfondire alcuni aspetti della personalità di Andrea Pazienza, attraverso la testimonianza di chi l’ha conosciuto e pubblicato e l’analisi del suo rapporto con l’arte, da cui è scaturito quel “polistilismo” che l’ha reso una figura di spicco del novecento italiano.

Il Paz Day 2023 si articolerà come segue:

16 dicembre 2023 – h. 17:30 incontro con:

. Paolo Barcucci, fotografo già collaboratore di Legambiente, Telethon, AIRC e FAI, è stato tra i fondatori degli Editori del Grifo. È autore del volume “Click & Strip. Immagini e storie sul fumetto d’autore”

. Serenella Russo, studiosa e laureata in Antropologia culturale, è iscritta al Master di II livello in Museologia, Museografia e gestione dei Beni Culturali presso l’Università Cattolica di Milano. È autrice del volume “Amo… Andrea Pazienza e l’Arte”

Dal 16 al 23 dicembre 2023, negli orari di apertura del Centro Fumetto:

Mostra fotografica di Paolo Barcucci con ritratti di Pazienza e altri importanti autori del fumetto italiano.

Piccola esposizione di originali di Andrea Pazienza della collezione di Paolo Barcucci

L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Cremona e Arcicomics, fondatori del Centro Fumetto, e nell’ambito del Patto Locale per la lettura. Approfondimenti nella pagina successiva.

I LIBRI PRESENTATI AL PAZ DAY

“Click & Strip. Immagini e storie sul fumetto d’autore”

di Paolo Barcucci

Le fotografie raccolte in questo libro e nella mostra Click & Strip, raccontano il processo creativo di alcuni tra i più importanti autori del fumetto italiano, catturano attimi del loro lavoro, offrono punti di vista e scorci sconosciuti nel mondo della creazione dei comics, ci riportano agli anni in cui il fumetto celebrava la propria affermazione come arte e come “letteratura disegnata”. Alcuni degli autori ritratti sono scomparsi e questo rende ancora più preziosa la documentazione raccolta in questo libro. Lo scopo di queste fotografie era, soprattutto, mostrare i volti e le mani di coloro che avevano creato le tavole tanto amate dai lettori e affermare le autentiche qualità di questi artisti.

“Amo… Andrea Pazienza e l’Arte”

di Serenella Russo

L’autrice parte dal testo della poesia “Amo” di Andrea Pazienza per indagare il rapporto dell’artista pugliese con l’Arte Classica, attraverso anche un confronto delle opere di Surrealisti, Futuristi, Neoclassici ecc. con quelle di Pazienza. A cura di Michele Mordente/MUSCLES.

ANDREA PAZIENZA BIOGRAFIA

Andrea Pazienza nasce il 23 maggio 1956 da Enrico Pazienza e Giuliana Di Cretico a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. La sua infanzia trascorre fra San Severo, cittadina pugliese di cui era originario il padre, e San Menaio, frazione di Vico del Gargano. Terminato il liceo, nel 1974 si iscrive al DAMS dell’Università di Bologna, in quelli che sono gli anni più caldi della contestazione giovanile, di cui riesce a cogliere l’essenza nella sua prima storia a fumetti: Le straordinarie avventure di Pentothal, pubblicata a partire dal 1977 sulla rivista Alter Alter.

Sempre nel 1977 – insieme a Filippo Scòzzari, Stefano Tamburini, Massimo Mattioli e Tanino Liberatore – crea la Primo Carnera Editore e la rivista Cannibale. Dal 1979 al 1981 contribuisce al settimanale Il Male e nel 1980, con il gruppo di Cannibale e con Vincenzo Sparagna, fonda il mensile Frigidaire, sulle cui pagine comparirà il personaggio di Zanardi. Continua a collaborare con le più importanti riviste di fumetto italiane: da Linus a Fizzer, mensile che cura per i primi numeri anche nella grafica, da Tango, supplemento de L’Unità, a Zut, rivista satirica diretta da Vincino.

Muore il 16 giugno 1988 a Montepulciano a causa di un’overdose di eroina.

Nell’ottobre dello stesso anno gli viene intitola il Centro Fumetto di Cremona e negli anni successivi gli saranno dedicate scuole, vie, piazze e luoghi culturali di vario tipo.

I fumetti di Andrea Pazienza, negli anni, sono stati pubblicati da Primo Carnera Editore, Rizzoli, Glamour

International, Legambiente, Babel Editore, Edizioni ART Core, Baldini & Castoldi, Einaudi, Panini, Editoriale Cosmo, Fandango Libri e Coconino Press.

