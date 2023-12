Pomeriggio di confronto in Camera di Commercio a Cremona per il primo dibattito pubblico inerente il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Codogno – Piadena di Rete Ferroviaria Italiana, che oltre ad incontri con amministrazioni locali e associazioni di categoria, prevede momenti di presentazione e ascolto con la cittadinanza, che mettano in luce le caratteristiche virtuose dell’infrastruttura ed eventuali criticità per tentare una risoluzione efficace come ha spiegato Raoul Saccorotti Coordinatore del dibattito pubblico nominato da RFI.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cremona Galimberti e del Presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni, è intervenuta Chiara De Gregorio, Commissaria straordinaria di Governo per la realizzazione dell’opera, che insieme ai tecnici ha illustrato i dettagli del progetto.

Il raddoppio della tratta Codogno-Piadena costituisce la fase 2 del più ampio intervento di raddoppio della linea Codogno-Cremona-Mantova, volta a potenziare i collegamenti ferroviari passeggeri e merci.

Come già illustrato in conferenza stampa nella sede di Regione Lombardia, il progetto è suddiviso in lotto 1 (da Codogno a Cavatigozzi, circa 22 km) e lotto 2 (da Cremona a Piadena, circa 28 km). Sul sito www.dpcodognopiadena.it è disponibile la documentazione relativa al progetto, inoltre verrà pubblicato l’elenco dei prossimi incontri rivolti ai cittadini in programma a gennaio.

Federica Priori