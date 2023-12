Nell’Aula Magna “Claudio Maffezzoni” del Politecnico di Milano – Polo di Cremona, è stato presentato il libro “Vola Italia: ridare ali a un Paese insostenibile” di Gramménos Mastrojeni.

L’incontro ha previsto un collegamento in diretta da Dubai con il dott. Gramménos Mastrojeni, vicesegretario aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo, Ente che raccoglie, oltre i 27 dell’Unione Europea, i rappresentanti di 16 Governi del bacino Mediterraneo e importante coprotagonista della 28ª “COP’’, l’appuntamento annuale indetto dall’ONU giunto in questi giorni alle sue ultime e delicatissime battute finali.

E’ stato possibile ascoltare Gramménos Mastrojeni, il diplomatico italiano che si occupa di clima soprattutto del Mediterraneo, dialogare con il Prorettore del Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano Gianni Ferretti e Benito Fiori, dell’Associazione ABC, Alleanza Bene Comune. Oltre a parlare del suo ultimo progetto editoriale, Mastrojeni ha dato delle anticipazioni sui risultati dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2023.

L’incontro nasce come evento collaterale alla rassegna “Camminare su un filo di Seta” che il Polo di Cremona del Politecnico di Milano ha deciso di dedicare alla sostenibilità ambientale ed economica, alla crisi climatica e al consumo critico.

Mauro Maffezzoni

