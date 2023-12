Un’anomalia che avrebbe potuto causare seri problemi, quella avvenuta stamattina nella stazione impresenziata di Robecco d’Oglio – Pontevico. Il treno delle 7,42 per Brescia è arrivato al binario uno, diversamente da quanto annunciato dall’altoparlante, che indicava binario 2.

Tutti i passeggeri erano in attesa sul marciapiede di quest’ultimo, alcuni ancora sulla passerella, ma per raggiungere il treno in arrivo non hanno potuto fare altro che attraversare le rotaie: sull’atttaversamento pedonale infatti, si era fermato il treno e in nessun modo è stato possibile aprire le porte dalla parte opposta in modo da entrare.

Ennesimo disservizio su una linea ferroviaria, la Cremona-Brescia, già funtestata da orari di percorrenza lunghissimi e molto spesso anche in ritardo.

