Agricoltura volano per la crescita e per l’export

ROMA (ITALPRESS) – L’agricoltura volano per la crescita, per la creazione di filiere produttive, presupposto per l’export di eccellenza del Made in Italy e veicolo di innovazione e promozione della ricerca e della salute. E’ quanto emerso all’assemblea invernale di Confagricoltura a Roma, che ha visto la partecipazione, oltre che del presidente Massimiliano Giansanti, del Capo dello Stato Sergio Mattarella, dei ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, con i contributi video della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso.

