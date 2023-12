Si è tenuta lunedi 11 dicembre, presso la sede di Confcommercio Provincia di Cremona, l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del gruppo “Terziario Donna Confcommercio Provincia di Cremona”.

A guidare il gruppo di imprenditrici che rappresenteranno il terziario femminile della nostra Provincia, sarà Serena Cominetti, giornalista, copywriter e già vice presidente dei “Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona”.

“Sono orgogliosa di rappresentare l’imprenditoria femminile associata a Confcommercio Provincia di Cremona e di questo gruppo di donne che fanno impresa in tutto il territorio- dichiara Cominetti- Grazie alle imprenditrici che hanno deciso di impegnarsi con me in questo importante progetto: donne intraprendenti che hanno in comune l’intelligenza e la concretezza.

Sono certa che le nostre differenze diventeranno occasione di crescita, professionale e umana”.

A coadiuvare la neo presidente saranno 8 consigliere rappresentanti i settori del terziario: Emanuela Spernazzati (Consulente), Elena Spelta (Commercio Ingrosso Gomme), Federica Bonseri (Panificatore), Paola Taino (Titolare studio di Consulenza), Monica Disingrini (Parrucchiera), Adriana Alejan Gutierrez Tapia (Fotografa), Gaia Gaboardi (Fiorista), Marianna Aschedamini (Consulente). Elena Spelta e Federica Bonseri ricopriranno rispettivamente il ruolo di Vicepresidente Vicario e Vicepresidente..

Esprimo molta soddisfazione per la ripartenza di questo gruppo – commenta il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona- Andrea Badioni – Ringrazio le imprenditrici che hanno scelto di dedicare il loro tempo per farsi ideatrici di progetti e portavoce di istanze molto importanti per le donne lavoratrici del nostro territorio. A Serena Cominetti e al suo consiglio, Buon lavoro”.

Terziario Donna è l’espressione unitaria delle imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste associate a Confcommercio–Imprese per l’Italia, rappresenta oltre 250.000 imprese femminili e conta 70 Gruppi, costituiti presso le Organizzazioni territoriali Confcommercio.

