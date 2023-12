Anche questa mattina, brutto risveglio per lavoratori e studenti diretti a Milano. La corsa delle 6,53 non è partita a causa di “problemi tecnici”, più o meno la stessa motivazione data ieri. A quanto pare all’origine delle soppressioni mattutine ci sono stati problemi e guasti ai mezzi avvenuti le sere precedenti. Lunedì ad esempio si sono avute le ripercussioni di un guasto al treno 2177 di domenica; oggi, il treno è “saltato” in conseguenza di un duplice investimento avvenuto a Curtatone, nella tarda serata di lunedì, a quanto pare un gesto volontario da parte di due cinquantenni. Il treno è pertanto rimasto fermo alcune ore.

Amara constatazione da parte del Comitato InOrario: “Chissà perché sempre solo il 2156 soppresso. Grazie per regalarci sempre nuove emozioni”.

