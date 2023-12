“Thesaurus”, a Palermo in mostra il tesoro della Cappella Palatina

PALERMO (ITALPRESS) – Torna a splendere un patrimonio “segreto”, finora noto a pochi. Al Palazzo Reale di Palermo apre Thesaurus, la grande mostra sul tesoro della Cappella Palatina. Quasi nove secoli di storia e arte, 56 reperti come chiave di accesso per un viaggio senza tempo. Thesaurus è una mostra della Fondazione Federico II, in sinergia col Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno e in collaborazione con la Cappella Palatina e diversi enti museali regionali. Resterà fruibile al pubblico fino al 30 settembre 2024.

