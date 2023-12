Nella cappella dell’Università Cattolica del campus cremonese di S. Monica si è celebrata il 13 dicembre la Messa natalizia. Per l’Ateneo si tratta di un tradizionale appuntamento in cui docenti, studenti e personale celebrano l’avvicinarsi del Natale ma è stata anche l’occasione di ritrovarsi insieme per lo scambio di auguri. A presiedere la celebrazione è stato mons. Vescovo Antonio Napolioni, affiancato dai docenti di Teologia don Maurizio Compiani (che è anche l’assistente del campus) e don Matteo Tolomelli. L’invito a partecipare quest’anno è stato esteso non solo ai referenti delle varie residenze universitarie della città, ma a tutti quanti lo desideravano. Tante le persone che, a vario titolo, si sentono legati all’Ateneo, e al campus di S. Monica in particolare.

