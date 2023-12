A partire dalle 18.00, in Cattedrale a Cremona, la Cremonese si è riunita per assistere alla celebrazione della Santa Messa e per il tradizionale scambio di auguri natalizi.

Si tratta ormai di un appuntamento consolidato per il club.

Presente anche una delegazione dei giocatori della prima squadra, guidati da mister Giovanni Stroppa e i giovani del vivaio grigiorosso che hanno partecipato alla celebrazione accompagnati da allenatori e dirigenti.

In Duomo anche il presidente onorario, il Cavaliere Giovanni Arvedi, sempre vicino alla prima squadra e ai ragazzi del settore giovanile e la dirigenza grigiorossa compresi il presidente Francesco Dini, vicepresidente Maurizio Calcinoni, l’amminsitratore delegato Uberto Ventura e il Dg Paolo Armenia.

