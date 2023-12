Sabato 16 dicembre alle ore 17 si terrà presso la Saletta della Libreria Feltrinelli di Cremona la presentazione del volume “Dimmi un verso anima mia. Antologia della poesia universale” a cura di Nicola Crocetti e Davide Brullo, edito da Crocetti Editore.

La presentazione, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale giovanile Società dei Militi, vedrà intervenire Davide Brullo, poeta e giornalista, in dialogo con Giulio Solzi Gaboardi, presidente della Società dei Militi. “Un’occasione straordinaria per Cremona e i giovani cremonesi – spiega Solzi Gaboardi –: Cremona può e deve diventare un centro culturale di riferimento anche nel panorama poetico e letterario nazionale. Questa Antologia ha il pregio mai raggiunto di aver raccolto in sé una tradizione poetica mondiale che dura millenni, una summa della storia umana ricondotta alla parola poetica: qualcosa di straordinario”.

L’antologia, infatti, racchiude in sé oltre quattromila anni di storia dell’umanità, dai Veda indiani a Ezra Pound, dai Salmi a Pier Paolo Pasolini, passando per Saffo, Virgilio, Dante, Ariosto, Cristina Campo, fino ai poeti contemporanei.

“Non è un caso che proprio la Società dei Militi sia in prima fila nella promozione della nostra tradizione poetica – continua Solzi Gaboardi –: dal giorno della fondazione della nostra associazione ci occupiamo costantemente della diffusione della bellezza e del nostro patrimonio artistico e culturale, rivolgendo la nostra attenzione soprattutto al mondo dei giovani”.

