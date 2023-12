Venerdì 15 dicembre il Comitato Provinciale di Forza Italia Cremona ha organizzato al

Ristorante Dordoni la consueta Cena di Natale, alla quale hanno partecipato un centinaio di

iscritti provenienti da tutta la provincia. A fare gli onori di casa e accogliere i partecipanti e gli ospiti il Commissario Provinciale Gabriele Gallina. Tra gli ospiti illustri, oltre all’europarlamentare cremonese Massimiliano Salini, erano presenti anche il Coordinatore Regionale di Forza Italia Alessandro Sorte e l’Assessore Regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.

Gabriele Gallina: “E’ stata una bella serata e un’occasione per scambiarci gli auguri prima delle festività natalizie. Forza Italia è in continua crescita e alle elezioni europee del prossimo anno ci attendiamo di raggiungere un consenso elettorale che superi la doppia cifra. Siamo molto soddisfatti dell’esito delle adesioni al partito: non solo perché l’obiettivo che ci era stato assegnato di 500 adesioni è stato ampiamente superato, ma anche perché tra i nostri iscritti risultano le conferme di molti amministratori e di oltre una ventina di sindaci, a riprova del notevole radicamento territoriale che Forza Italia ha nella provincia di Cremona.”

Salini ha assicurato che Forza Italia è il partito italiano a cui maggiormente ci si riferisce in Europa per seguire i dossier fondamentali per lo sviluppo e la tutela delle imprese e delle eccellenze italiane. “E questo accade – ha detto – perché pur non essendo Forza Italia il primo partito in Italia, è il partito italiano di riferimento del PPE. Se i cittadini vogliono votare per un partito che veramente può incidere in Europa e dare un voto utile alle elezioni europee, questo voto non può che andare a Forza Italia”.

L’Assessore Regionale Simona Tironi ha parlato dell’attività regionale e delle ultime iniziative nei settori della formazione e del lavoro.

Ottimismo per il prossimo risultato elettorale anche da parte di Sorte, a conclusione degli interventi.

