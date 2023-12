Comitato contro l’impianto di biometano previsto a ridosso di Bosco ex Parmigiano in piazza questa mattina per tenere alta l’attenzione della cittadinanza sull’iniziativa di A2A al momento ancora in fase di istruttoria presso il settore Ambiente della Provincia.

“Ringraziamo tutte le volontarie, i volontari, gli amici e sostenitori che a vario titolo nella mattinata di oggi hanno aderito al nostro presidio davanti al Comune di Cremona in occasione del mercato cittadino”, scrive Luigi Lipara sulla pagina Facebook del comitato.

“È stato un importante momento di contatto e confronto con tanti cittadini sempre più consapevoli delle nostre ragioni. La battaglia va avanti con l’obiettivo di fermare lo scellerato progetto di realizzare un impianto inutile e dannoso per l’ambiente e per la salute di tutti noi”.

© Riproduzione riservata