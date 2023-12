Cremonese in campo oggi, sabato 16 dicembre, alle 14.00 a Piacenza contro la Feralpisalò, ultima in classifica e con un solo successo all’attivo in questo campionato.

La squadra gardesana, neopromossa in Serie B, ha raccolto sin qui 7 punti in 16 partite e non vince da 9 partite, dal 2-1 sul campo del Lecco quando in panchina sedeva ancora Stefano Vecchi.

Marco Zaffaroni, che da quando siede sulla panchina dei Leoni ha raccolto due punti in sei gare, ha sostanzialmente impostato la squadra con il 3-5-2.

