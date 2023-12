Consiglio comunale in doppia seduta oggi, lunedì 18 dicembre, a Cremona sull’approvazione dell’ultimo bilancio comunale della Giunta Galimberti Minoranza compatta sulle tante criticità mai risolte dopo un decennio di amministrazione di centrosinistra.

Ad intervenire Alessandro Zagni (capogruppo Fratelli d’Italia) e Maria Vittoria Ceraso (capogruppo di Viva Cremona), oltre a Carlo Malvezzi che, a nome del gruppo di Forza Italia, ha detto: “Non è un semplice bilancio annuale, ma un bilancio di due mandati amministrativi. Dopo 10 anni di governo il centrosinistra ci restituisce una città dove prevalgono i problemi irrisolti piuttosto che le soluzioni attuate”.

“Nessuno – ha continuato – degli snodi infrastrutturali sono stati affrontanti. Non solo non esistono progetti esecutivi, ma neppure I progetti di massima. La maggioranza non è stata in grado di esprimere una sola idea progettuale. La situazione viabilista di Via Giordano è irrisolta. Negli anni il carico di traffico si è intensificato senza che nessuna azione sia stata messa in campo. Nonostante il notevole incremento degli insediamenti commerciali sulla direttrice Paullese – Via Castellone, nessun intervento è stato previsto per rendere più scorrevole il traffico sulla tangenziale cittadina, che risulta intasata per buona parte della giornata. Via Dante è stata la grande incompiuta. E’ stato ridisegnato soltanto il tratto compreso tra il cavalcavia del cimitero e Via Milano, mentre nessun progetto è stato redatto per ridefinire il primo tratto della stessa che mantiene gravi criticità in tema di sosta e sicurezza. Piazza Roma, il cuore della città, è desolatamente transennata perché per buona parte inagibile per ragioni di sicurezza statica delle montagnole: un danno d’immagine per una città che vuole rafforzare la propria vocazione turistica”.

Sul patrimonio comunale ha sottolineato come “lo stato di conservazione del patrimonio comunale è particolarmente critico, in quanto è mancata negli anni la necessaria manutenzione ordinaria. In molti tratti il manto stradale è talmente compromesso da risultare pericoloso per i pedoni, i cicli e le automobili. Un esempio tra i tanti è la tangenziale che collega il Bosco ex Parmigiano con il casello autostradale, di fatto impercorribile. Non fanno eccezione gli edifici comunale: la riqualificazione della piscina comunale che doveva essere eseguita nel 2017 non è neppure iniziata”.

Malvezzi è poi passato ai servizi: “La rete di Illuminazione pubblica è vetusta e inaffidabile. Sono molteplici e ripetuti i casi di blackout che interessano intere zone della città, nell’indifferenza dell’Amministrazione che in questi anni non ha previsto alcun investimento per rinnovare l’infrastruttura che alimenta i corpi illuminanti”.

Quindi si è soffermato sui parcheggi: “Sono stati trasformati circa 500 posti auto liberi in sosta a pagamento e sono state incrementate le tariffe orarie. Il tutto in assenza di uno studio accurato: ancora oggi il Comune di Cremona non è dotato di un Piano della Sosta e le scelte effettuate non hanno alcun fondamento tecnico. Il cantiere del multipiano di via Dante langue in uno stato di semiabbandono da cinque anni: un monumento all’inefficienza amministrativa. Anche la promessa di avere un unico gestore per la sosta cittadina promesso dal 2014, facendo subentrare AEM S.p.A. a Saba Spa, è miseramente fallito”.

“L’amministrazione comunale – ha proseguito – non è stata neppure in grado di completare il censimento del patrimonio arboreo comunale. Come è possibile programmare una manutenzione efficace? Gran parte delle essenze piantate in questi anni sono seccate per mancanza di irrigazione. Il contratto di servizio con AEM non ha portato alcun beneficio in termini gestionali, ma solo maggiori costi per il Comune di Cremona. Il semplice cambio di contratto del personale comunale trasferito ad AEM ha comportato un incremento del 15% del costo del costo del lavoro. Inoltre, si è allungata la filiera decisionale (Comune – AEM S.p.A. – Operatori) e il Comune è stato costretto ad assumere un nuovo Dirigente per presidiare tale settore. A dimostrazione della confusione che aleggia all’interno della Giunta è sufficiente ricordare la proposta di trasformare il giardino scolastico della scuola Bianca Maria Visconti in bosco periurbano, poi ritirata sotto il peso delle proteste dei genitori e dei cittadini”.

L’analisi di Forza Italia si è allargata anche al settore energetico: “Anche sul fronte energetico le cose non vanno meglio. L’inceneritore, di cui era stato promesso lo spegnimento, è attivo ed è stato venduto ad A2A che non ha alcuna intenzione di dismetterlo. Dei 13 progetti contenuti nel piano Cremona 2030 che avrebbero dovuto essere realizzati da A2A con un investimento di circa € 150.000.000 non rimane più nulla. Il contestato impianto di biometano verrà realizzato soltanto se A2A riuscirà ad intercettare le risorse del PNRR e risolvere le rilevanti criticità del progetto avanzate dal comitato di cittadini e di tutti gli organi di controllo. Di certo il baricentro decisionale conseguente alla svendita di LGH ad A2A si è decisamente spostato verso Brescia e Milano che con il loro 25% rappresentano i soci di maggioranza”.

“Bruciano – ha attaccato – anche le sconfitte maturate sul fronte culturale. L’esclusione di Cremona dal riconoscimento del titolo di capitale della cultura 2023 ha evidenziato l’isolamento dell’Amministrazione Comunale rispetto ad un contesto lombardo più attivo e vivace. Brescia e Bergamo hanno stretto un’alleanza strategica, escludendo Cremona, che ha consentito loro di raggiungere l’obbiettivo e di incrementare il turismo del 30% in un solo anno. La clamorosa bocciatura dell’Unesco alla candidatura di Cremona quale città creativa per la musica, ha messo il sigillo ad una stagione da dimenticare”.

Sul metodo di governo ha quindi incalzato: “Non possiamo infine non evidenziare il tratto distintivo di questa maggioranza: autoreferenzialità, provincialismo e indisponibilità ad un confronto utile e leale hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni”. “Nell’esprimere quindi – ha concluso – un voto convintamente contrario al bilancio di previsione 2024 che non contiene alcuna soluzione alle tante problematiche illustrate, auspichiamo che il prossimo rinnovo amministrativo possa offrire alla città una classe dirigente all’altezza delle sfide che dovrà affrontare.

