Webuild cede quota linea M4 di Milano per 141 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Webuild ha ceduto ad Atm l’intera quota di SPV Linea M4, società concessionaria della progettazione, costruzione e gestione della linea M4 della metropolitana di Milano. L’accordo è stato raggiunto per una somma di 141,3 milioni di euro. La cessione è un ulteriore passo in avanti nell’ambito della strategia del Gruppo Webuild che prevede la valorizzazione e monetizzazione degli asset non strategici. Negli ultimi mesi sono state consegnate le prime tratte della M4 per il collegamento in 12 minuti tra il centro di Milano, con la stazione San Babila, e l’aeroporto di Linate. Nei prossimi giorni verranno poi riconsegnate alla città le aree di superficie di Corso Europa e Piazza Tricolore dopo un piano di rigenerazione urbana, a cui seguirà la consegna delle aree di Largo Augusto nei primi mesi del 2024.

sat/gtr