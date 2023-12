Natale è soprattutto pensare agli altri e donare. Un pomeriggio insieme alla caserma “Col di Lana” all’insegna della solidarietà, per tutti quei bambini che nonostante le avversità hanno negli occhi la magia del Natale. Sabato scorso alla Col di Lana i bambini figli dei militari hanno donato un loro gioco per i piccoli pazienti ricoverati in Pediatria. Lo ha reso noto l’Abio, l’Associazione per il bambino in ospedale, i cui volontari sono stati accolti con affetto dal comandante della Col di Lana, colonnello Vincenzo Criscuolo.

