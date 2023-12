Al via da oggi il bando regionale dedicato all’inserimento dei giovani in agricoltura. L’intervento, previsto nell’ambito del Complemento per lo sviluppo rurale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia, metterà a disposizione 15 milioni di euro. In merito alla notizia è intervenuto Riccardo Vitari Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ del Pirellone.

“Una iniziativa molto attesa che sostiene l’ingresso dei giovani, dai 18 ai 41 anni, nel mondo dell’agricoltura. Il contributo previsto è di 40mila euro e di 50mila euro per le aree svantaggiate di montagna, per aziende con una produzione standard di valore compreso da 18mila a 300mila euro e da 12mila fino a 300mila euro per le aree di montagna”.

“Ancora una volta Regione Lombardia sostiene i giovani per introdurre in agricoltura nuove forze e nuove idee imprenditoriali volte, in particolare, alla sostenibilità ambientale e l’innovazione. Una realtà, quella delle aziende agricole condotte da giovani, che riguarda circa l’11,5% del totale. Complimenti quindi alla Giunta Fontana e all’Assessore all’Agricoltura Beduschi per questo bando, anche la Commissione di cui faccio parte pone la massima attenzione verso tutte le iniziative che prevedono il sostegno e le agevolazioni ai giovani per assicurare competitività e rinnovamento, tema importante considerato che la Lombardia è la prima Regione agricola del Paese” conclude Vitari.

© Riproduzione riservata