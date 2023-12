“Finalmente, a tre anni dalla mia prima interrogazione, la giunta lombarda si è espressa in merito alla possibilità di prevedere le deleghe per accedere al fascicolo sanitario elettronico di un familiare” così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni dopo aver ricevuto la risposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso alla sua interrogazione del 27 ottobre scorso sulla possibilità di delegare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico anche di cittadini maggiorenni, una richiesta che il consigliere aveva già presentato nel novembre del 2020.

“Entro marzo, l’assessore ha comunicato che sarà attiva la possibilità di accedere al fascicolo sanitario elettronico di familiari maggiorenni (per minori e disabili è già possibile) attraverso la possibilità di una delega – fa sapere Piloni -. Si tratta ancora di capire la modalità, ma è comunque una buona notizia che anticipa un servizio semplice che può essere di molto aiuto a tante famiglie che, avendo a che fare con persone anziane che non hanno facilità con spid, app e altre tecnologie, potranno così accedere al fascicolo sanitario dei loro cari. Ora non resta che attendere la sua effettiva attivazione”.

