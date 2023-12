Si chiama All In One Night l’evento per il Capodanno in piazza a Cremona quest’anno: Piazza Stradivari pronta a ballare i deejay di All Music Radio con un evento al via dalle 22 fino all’una e trenta del 1 gennaio.

A far divertire la piazza i deejay Max Bee e Faby J con la presentazione della serata affidata a Roberta Calce e all’animazione del vocalist Bee Voice, Bruno Sansotta.

Musica per ogni genere, da quella anni ‘90 all’attuale con una sorpresa finale, nell’ultima ora.

Non mancheranno le autorità comunali per portare un saluto alla città e un augurio a tutti i presenti per un brillante 2024. Sul palco anche alcune realtà culturali e del terzo settore, da Vinylistic (associazione culturale) e Avis fino all’Admo e Thisability.

© Riproduzione riservata