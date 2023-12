Si va definendo con ulteriori passaggi il nuovo assetto del Partito Democratico, in preparazione del doppio appuntamento elettorale delle Comunali ed Europee di giugno 2024. Ieri sera l’assemblea provinciale presieduta da Giancarlo Storti, riunita per metà in presenza e per metà da remoto nella sede di via Ippocastani, ha approvato i nominativi proposti dal segretario Vittore Soldo per quanto riguarda le deleghe tematiche da affidare ai componenti della direzione provinciale. Una novità che Soldo ha espressamente voluto introdurre per approfondire gli argomenti principali dell’azione amministrativa, quelli su cui presumibilmente si concentrerà la campagna elettorale, ormai alle porte.

Affidate quindi a cinque componenti della direzione provinciale altrettante deleghe: ad Andrea Cantoni, area casalasca, Ambiente e Transizione Ecologica; a Santo Canale, Cremona, Sicurezza; a Daniele Cantarini, area cremasca, Agricoltura; a Silvia Genzini (circondario di Cremona) Infrastrutture e Trasporti; a Leone Lisé (Terre di mezzo) Welfare e Sanità.

Presidente della Direzione è stato eletto Gianluca Savoldi.

Oltre alle specifiche conoscenze del territorio, il criterio della scelta è stato quello delle singole competenze.

L’individuazione delle deleghe è una conseguenza dell’impostazione che il segretario provinciale Soldo aveva annunciato fin dal suo insediamento: componenti selezionati della direzione provinciale con il compito di elaborazione e sintesi politica, affidando poi alla segreteria, più ristretta di quanto era in passato, compiti più esecutivi.

Ultimo passaggio atteso a breve, la nomina della segreteria cittadina di Cremona: compito che spetta al segretario da poco eletto Roberto Galletti. gbiagi

