La coppa è arrivata in città. Argentata, anche se per Cremona può essere considerata un’occasione d’oro per visibilità e crescita di un settore, il calcio femminile, in ascesa negli ultimi anni.

Il 7 gennaio lo Stadio Zini accoglierà Roma e Juventus, due tra i club più importanti della Serie A in rosa per alzare il primo trofeo del 2024.

“Abbiamo valutato diverse location ma Cremona ci ha colpito subito per modernità dell’impianto e dimensione ideale per la nostra finale”: così la presidente della Divisione calcio femminile della Figc, Federica Cappelletti.

Cremona capitale dello sport femminile, come recitano le classifiche nazionali. “E non finisce qui, perché c’è sempre modo di lavorare e migliorare, anche sull’impiantistica”, spiegano in coro il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore alla partita Luca Zanacchi, che aggiunge: “Sarà l’occasione per ricordare anche un nostro grande campione, Gianluca Vialli, a cui verrà intitolato il settore distinti dello Zini. Un percorso condiviso con la sensibilità della famiglia”.

Il grazie, per il coinvolgimento, arriva proprio da Riccardo Vialli, nipote di Stradivialli. Presente in sala quadri anche la Cremonese, che ha investito 5 milioni di euro un anno e mezzo fa per ammodernare lo Zini e adeguarlo alle esigenze della Serie A: “Per noi è motivo d’orgoglio e per il futuro stiamo dialogando con la FIGC per poter ospitare anche una nazionale, magari l’Under21” anticipa il direttore generale grigiorosso Paolo Armenia.

Per gli abbonati della Cremonese è previsto uno sconto sul prezzo del biglietto del match di domenica 7. La vendita dei biglietti della Supercoppa è già iniziata: il conto alla rovescia è partito all’ombra del Torrazzo e proseguirà con eventi di avvicinamento alla partita, col trofeo che diventerà itinerante in città per essere toccato con mano dai cremonesi.

Simone Arrighi

