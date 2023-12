E’ di 38 euro al chilo il prezzo medio del panettone artigianale in Lombardia. E’ quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti regionale nei negozi specializzati delle città capoluogo in vista delle festività natalizie e di fine anno.

A Mantova e Brescia – precisa la Coldiretti Lombardia – il panettone artigianale costa in media 44,5 euro al chilo. A seguire Varese con 41 euro al chilo di media, mentre Milano e Pavia si attestano sui 40 euro al chilo, ma nel capoluogo lombardo si può arrivare anche ai 49 euro per portarsi a casa un chilo del dolce tradizionale. Tra i 38 e i 40 euro al chilo la spesa a Monza, Como e Lecco. A Lodi la spesa è di 37 euro al chilo di media, a Sondrio e Cremona 35 euro al chilo. Chiude Bergamo con 25 euro al chilo in media.

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ su “Il Natale sulle tavole degli italiani”, i dolci tipici della tradizione regionale saranno presenti in quasi 6 tavole su 10 (58%) con un aumento degli acquisti dell’11% rispetto allo scorso anno. Il re delle feste resta il panettone presente nel 78% delle case, davanti al pandoro (73%). Ma c’è anche un 41% di italiani che ha scelto di preparare da sé i dolci tipici del Natale, un’attività che è tornata ad essere gratificante all’interno delle famiglie, anche con il coinvolgimento dei bambini, secondo Coldiretti/Ixe’.

© Riproduzione riservata