“STA IN CAMPAgNA!”: questo il titolo del nuovo Calendario LAE 2024, pensato e voluto dalla Cooperativa LAE e realizzato grazie alla solida collaborazione con lo Studio PI [3].

Il tema scelto per il Calendario 2024 è stato il mondo contadino: 12 scatti in cui le persone che frequentano i servizi alla persona e i servizi di inserimento lavorativo della Cooperativa hanno potuto posare tra natura e animali, proponendo azioni legate al mondo agricolo e contadino, riprendendo anche alcune tradizioni legate al passato. Scorrendo il Calendario, infatti, si può trovare chi è indaffarato nella semina dei campi, chi è impiegato in lavori manuali in officina, chi fa capolino da un campo di mail, chi allatta un vitellino, chi si sfida in gare di velocità nell’aia della cascina oppure chi decide di riposare adagiato ad una palla di fieno.

Un’esperienza coinvolgente, divertente e gratificante resa possibile grazie alla collaborazione con due importanti realtà, ma più precisamente due persone che hanno sposato il progetto di LAE dimostrando da subito particolare sensibilità ed attenzione: Francesca Picasso della Azienda Agricola Scaravonati Picasso di San Daniele Po e Giorgio Guarneri della Azienda Agricola Guarneri Società Agricola Montanara di Vescovato.

Il Calendario è poi stato presentato ufficialmente al territorio la settimana scorsa presso la Sala Bonomelli del Seminario Vescovile. L’evento ha avuto inizio con una breve rappresentazione teatrale in cui Max Bozzoni, affiancato da Fortunata, Alessio e Roberto, ha accompagnato i presenti ad immergersi nel mondo contadino grazie anche alla proiezione di un video tanto bello quanto divertente. A seguire la Vice Presidente della Cooperativa LAE Silvia Biazzi e i partner del Calendario hanno raccontato come è nata l’idea della collaborazione ed è stata approfondita l’essenza del progetto grazie anche al sentito intervento dell’Assessore Luca Zanacchi e alle parole del Presidente della Cooperativa Alessandro Tantardini.

Alla presentazione hanno partecipato numerose persone che, al termine, hanno potuto godere della reciproca compagnia grazie ad un rinfresco offerto dalla Cooperativa e preparato dalla cucina del Seminario Vescovile.

Il progetto è stato sostenuto da importanti realtà che hanno contribuito a coprire parte dei costi di realizzazione del Calendario, nell’esattezza: Unione Sportiva Cremonese, Asachimici Group e Puly Caff Plus, Pasticceria Betti, Cremona1 e Gesa Vending.

È possibile richiedere una copia del Calendario, con un’offerta minima di euro 10, scrivendo a info@laeonlus.it.

Ora non ci aspetta altro che iniziare un nuovo anno in compagnia del Calendario LAE, e tu… “STA IN CAMPAgNA!”

