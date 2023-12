Natale sold out negli agriturismi cremonesi. Soluzione gettonatissima da chi non vuole cucinare in casa, ma nemmeno rinunciare ai piatti tipici della tradizione. Rigorosamenti fatti a mano e con prodotti del territorio. E quest’anno per i regali sono andate letteralmente a ruba le strenne agricole, i prodotti di Campagna Amica in vendita in piazza Marconi a Cremona al mercato di Coldiretti.

Servizio di Michela Cotelli

