n presepe di campagna, che vuole ricordarci da dove veniamo. Con questo intento è stato realizzato dall’azienda agricola Piacentini di Olmeneta, in provincia di Cremona: un grande classico che si ripete anche quest’anno grazie all’impegno di Pierangela e Francesco, con l’aiuto di Mauro Pellegri. Diverse scene quotidiane degli anni ‘40 e ‘50, dalla scuola ai laboratori dei mestieri di una volta, passando per la casa di campagna con diverse stanze. Un allestimento diverso ogni anno, ma è immancabile la natività con Gesù bambino, Giuseppe e Maria. Questo presepe così suggestivo sarà aperto e visitabile fino al 15 di gennaio in via del Cimitero Vecchio a Olmeneta

