Dopo la Laurea in Economia Tecnica della Comunicazione Specializzazione in Economia e Marketing Strategico conseguita all’Università Svizzera I.S.F.O.A., mercoledì 21 dicembre Antonio D’Avanzo ha ottenuto dal Senato Accademico della stessa Università il Titolo di Accademico.

La cerimonia si è svolta a Villa Renoir a Legnano alla presenza del Magnifico Rettore Stefano Masullo e dei componenti del Senato Accademico.

D’Avanzo ha saputo costruire con tenacia e determinazione un percorso professionale di vita di grande esempio per la comunità. Già Cavaliere della Repubblica Italiana e recentemente proclamato dagli Stati Generali Delle Donne “Uomo Illuminato”, dirigente di note Aziende a livello internazionale, in possesso di Attestati di Merito nonché vari corsi di Formazione Professionale.

Dal 2022 fa parte del programma di sostegno a distanza di bambini in difficoltà di Save the Children. Collabora con Fondazione Istituto Ospedaliero Di Sospiro Onlus che sta realizzando sul territorio italiano ed Europeo il Centro Nazionale per il Trattamento delle Psicopatologie nell’Autismo e nelle Disabilità Intellettiva, ed è Ambassador per la Cascina San Marco, Impresa Agricola Sociale S.R.L.

Nell’ambito dei Lions è Officer Distrettuale addetto ai Rapporti Con le Istituzioni con un impegno continuo nel sostenere la parità di genere in tutte le iniziative promosse dai Lions e dagli Stati Generali delle Donne.

