Con la sconfitta di Palermo la Cremonese chiude il girone di andata con 32 punti conquistati in 19 partite.

Un risultato che, nel concreto, posiziona i grigiorossi al quinto posto in coabitazione proprio con i rosanero, ma formalmente dietro i siciliani in virtù degli scontri diretti.

La zona promozione diretta dista tre lunghezze, ma il secondo posto è occupato sia dal Venezia che dal Como, mentre il Parma capolista di punti ne ha 41, 9 più della Cremo.

Dopo l’ultima giornata, la squadra di Stroppa è stata superata in classifica anche dal Cittadella, ma mantiene un margine rassicurante (7 punti) sulla nona piazza, la prima a non garantire nemmeno i playoff.

Dopo un avvio a rilento con una media di 1,2 punti a partita con Ballardini in panchina (6 punti in 5 match), l’arrivo del tecnico di Mulazzano ha fatto alzare la media punti a 1,85 (26 in 14).

Il cambio di allenatore ha portato con sé anche una situazione più equilibrata tra il rendimento in casa e in trasferta: 15 punti in casa – frutto di 4 vittorie (tutte con Stroppa) e 3 pareggi – e 17 lontano dallo Zini.

Solo il Parma ha un rendimento migliore in trasferta (19 punti), mentre i grigiorossi sono settimi come andamento casalingo.

La peculiarità di questa Cremonese sta anche nel peso specifico dei punti ottenuti. I grigiorossi ne hanno conquistati 17 nei 9 match contro le squadre nella parte sinistra della classifica.

In questo modo, la formazione di Stroppa – che ha perso solo contro Parma e Palermo, pareggiando con Catanzaro e Sampdoria, ma vincendo con Venezia, Como, Cittadella, Modena e Brescia – si potrebbe guadagnare un vantaggio a fine stagione quando proprio gli scontri diretti potrebbero determinare posizioni decisive ai fini della promozione.

Sempre che si riesca a mantenere questa situazione e auspicabilmente migliorarla.

I 15 punti ottenuti però con squadre che occupano la seconda metà della classifica, invece, andranno necessariamente migliorati per provare a puntare in alto. Che tradotto significa Serie A, possibilmente passando direttamente dal via senza pescare la carta imprevisti-playoff.

