Ancora musica, luci e molto altro nel fine settimana che precede l’inizio del nuovo anno. Pensato per i bambini e le loro famiglie è l’appuntamento di sabato 30 dicembre, dalle 9 alle 12, al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22): C’era una volta – Pensare immaginando con le fiabe. Si tratta di un laboratorio di lettura dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni nel corso del quale Maria Pia Coelli legge fiabe della tradizione e fiabe moderne interagendo con i giovanissimi partecipanti. Sempre sabato 30 dicembre, alle 12, all’Auditorium “G. Arvedi” del Museo del Violino, Aurelia Macovei, per la rassegna “Il Suono di Stradivari – Audizioni con strumenti storici”, eseguirà alcuni brani con il violino Vesuvio 1727c del grande Antonio Stradivari, così pure domenica 31 dicembre, alla stessa ora.

Per chi, l’ultimo giorno dell’anno, oltre alla buona musica vuole trascorrere un po’ di tempo all’insegna della cultura, può approfittare delle visite guidate, in programma dalle 14:30 alle 15:30 al Museo Archeologico (via S. Lorenzo, 4), uno scrigno di tesori che raccontano la Cremona di epoca romana. Alle 22, al Teatro Ponchielli, va in scena Gene Gnocchi che, con la sua band, proporrà Sconcerto Rock, spettacolo che mescola battute comiche a interventi musicali.

All InOneNight è invece il titolo dell’evento per il capodanno in piazza Stradivari. Dalle 22 e sino alle 01:00 si ballerà con i deejay di All Music Digital Radio Max Bee e Faby J. La serata sarà presentata da Roberta Calce, animazione del vocalist Bee Voice, Bruno Sansotta (speaker della Cremonese). In programma musica per tutti i gusti: dagli anni ‘90 all’attuale con una sorpresa finale nell’ultima ora. Gli amministratori comunali porteranno il loro saluto e faranno il brindisi. Sul palco anche alcuni rappresentanti di realtà culturali e del terzo settore: Vinylistic (associazione culturale), AVIS, ADMO e Thisability.

Nei giardini di piazza Roma, oltre alla storica giostra a cavalli, i bambini possono continuare a divertirsi con la nuova attrazione posizionata quest’anno: tappeti elastici con apposita imbragatura. Prosegue, inoltre, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio (sede di Cremona) l’esposizione di presepi nei negozi del centro. Altri presepi sono in mostra in alcune sedi istituzionali tra le quali il Palazzo Comunale (SpazioComune, Infopoint, Sala dei Decurioni e Sala Rosa) e nella sede Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” (piazza Stradivari, 1), nonché nel Refettorio della Chiesa di San Pietro.

Fino al 7 gennaio 2024 (09.00 – 12.00 | 15:30 – 19:30), grazie alla disponibilità di Arriva Italia, è possibile raggiungere il centro con una navetta speciale che partirà da via Mantova, 10 (parcheggio foro Boario) per arrivare sino a piazzale Atleti Azzurri d’Italia, e viceversa, attraversando le vie dello shopping, collegando così, ogni mezz’ora, i due principali parcheggi a corona della città. Il costo del biglietto sarà di 1,50 euro e nei giorni festivi sarà valido per tutto il giorno. Il servizio sarà sospeso il 1° gennaio 2024.

Su tutto il materiale informativo e promozionale è comunque presente l’indirizzo della pagina del sito del Comune (www.comune.cremona.it/natale2023) che ospita il calendario, in costante aggiornamento, di tutti gli eventi in programma sino al 7 gennaio 2024, nonché un QR Code da inquadrare con il proprio smartphone per visualizzare i vari appuntamenti.

Molto apprezzata la grande installazione luminosa a forma di albero natalizio, collocata nel Cortile Federico II, così come molto ammirate sono le video proiezioni dinamiche con dieci soggetti diversi e video motion graphic sulla facciata di Palazzo Comunale, nonché la video proiezione sul Torrazzo e in piazza Stradivari (lato Palazzo Comunale). Un’occasione da non perdere per scattare selfie da postare sui social o tenere come ricordo di questa edizione del Natale a Cremona.

Natale a Cremona 2023 è una proposta maturata all’interno del DUC (Distretto Urbano del Commercio, di cui il Comune è capofila) dove sono state condivise le varie iniziative volte a supportare e rilanciare il centro storico e i negozi di vicinato. Grazie alle risorse messe in campo dal Comune, dalla Camera di Commercio di Cremona e dagli sponsor Linea Gestioni Aprica – Gruppo A2A, Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo e Consorzio Proprietari CremonaPo, Walcor, e con la collaborazione di sponsor tecnici quali Giochi di luce S.r.l., è stato così possibile realizzare una proposta complessiva variegata, finalizzata a consolidare Cremona come città ospitale ed accogliente.

