L’Associazione Industriali della Provincia di Cremona ha aderito alla Rete locale del Programma Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia.

L’obiettivo prioritario del programma WHP – che coinvolge a livello locale diverse imprese pubbliche e private del territorio coinvolgendo circa 25.000 lavoratori e le rispettive famiglie – è quello di promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro per renderli ambienti “favorevoli alla salute” attraverso l’adozione di scelte comportamentali consapevoli orientate alla salute e al benessere, concorrendo alla prevenzione e al contrasto delle malattie croniche e degenerative.

In particolare, l’Associazione Industriali di Cremona si impegna a proporre alle proprie aziende associate l’adesione al Programma WHP contribuendo così allo sviluppo della Rete attraverso la quale le imprese potranno condividere buone pratiche ed esperienze virtuose nell’ambito delle azioni di prevenzione, promozione della salute e di stili di vita salutari. Inoltre, l’Associazione Industriali di Cremona, nell’ottica di potenziare la responsabilità sociale e di impresa, si impegna a costruire un percorso di capacity building delle aziende aderenti mediante la diffusione di conoscenze sul processo di adesione e partecipazione, nonché sulle iniziative realizzate al proprio interno.

Nel quadro di queste finalità, l’Associazione Industriali identificherà una persona di riferimento all’interno del suo staff che si raccorderà con l’ATS e le imprese per lo sviluppo di iniziative legate alla progettualità WHP.

“L’adesione dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona al Programma WHP ha un valore strategico rilevante – spiega il Direttore Generale, Salvatore Mannino -. Le aziende associate rappresentano un’importante fotografia della rete industriale cremonese, costituita soprattutto da piccole e medie realtà, all’interno della quale si rileva una cospicua presenza di operatori a bassa qualifica, una tipologia di lavoratori di particolare interesse per l’Agenzia per la realizzazione di azioni orientate all’equità e al contrasto delle disuguaglianze di salute, specifiche del programma WHP.

A questo si aggiunge la capacità dell’Associazione Industriali di potere facilitare la diffusione dei temi riguardanti la salute e il benessere psicofisico dei lavoratori, agevolando in modo capillare e sistematico il contatto con le molteplici realtà imprenditoriali e i loro dipendenti”.

Secondo il Presidente Stefano Allegri, “l’impresa svolge quotidianamente un ruolo sociale, questo ruolo si traduce nella creazione di valore, lavoro e benessere diffuso, ma anche nella promozione della salute. Come dimostriamo quotidianamente nelle nostre aziende, anche in tempi di digitalizzazione, al centro viene messa sempre la persona. L’impegno che ci mettiamo con questo accordo va oltre gli obblighi previsti per legge, confermando l’elevato livello di maturità del nostro ecosistema imprenditoriale la cui vocazione, a salvaguardia dell’ambiente, si riflette non solo all’esterno ma anche verso l’interno con una costante ricerca di miglioramento degli stili di vita negli ambienti di lavoro, luoghi dove le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo”.

© Riproduzione riservata