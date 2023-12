La statua di Gesù Bambino, riparata dopo il danneggiamento avvenuto durante la notte di Natale, è stata ricollocata nel presepe allestito davanti alla chiesa parrocchiale e sotto i portici di via Roma.

Individuati i responsabili – una quindicina, tutti italiani, minorenni e residenti a Castelleone – ora si è pronti ad una remissione della denuncia, ma rimane l’amarezza per un gesto percepito non soltanto come di maleducazione, ma di affronto ai valori religiosi e del buon vivere civile di ogni comunità.

Il servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata