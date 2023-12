Nel pomeriggio di domenica 28 gennaio si terrà a Cremona la Giornata della pace promossa a livello diocesano grazie alla partecipazione di diverse associazioni e realtà ecclesiali. Lo annuncia il sito della Diocesi.

Dalle 15 alle 18 in piazza del Comune vi saranno iniziative per bambini e ragazzi con il Csi che organizzerà giochi dalle 15.30 alle 16.30; al termine un momento di preghiera e a seguire una merenda per tutti i partecipanti. Saranno presenti i gruppi Acr, gli scout Agesci Cremona2, il gruppo scout Cngei di Cremona e le squadre del Csi.

Sempre il 28 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30, in un luogo ancora in via di definizione, vi sarà un momento riservato ad adolescenti e giovani promosso dal Settore Giovani dell’Azione cattolica insieme agli Scout per riflettere sulle relazioni di pace e su come costruire la pace a partire da se stessi.

Aderiscono alla giornata del 28 gennaio la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi, la Pastorale giovanile con la Federazione oratori cremonesi, Pax Christi Cremona, Acli Cremona, Masci Cremona, Azione cattolica diocesana Cremona, Csi Cremona, Scuot Agesci Cremona2 e Scout Cngei Cremona. Le proposte stanno raccogliendo l’adesione anche di altre associazioni e movimenti: l’intento degli organizzatori è quello di costruire proficui momenti di collaborazione tra diversi carismi e associazioni ecclesiali e non solo.

Altre proposte sono in agenda sul territorio. La Parrocchia di Fontanella e l’Azione cattolica parrocchiale propongonoun laboratorio per giovani e adulti (aperto a tutti) dal titolo «Si può sperare la Pace?»: appuntamento nelle serate del 18 e 25 gennaio e del 1° febbraio.

Anche l’Azione cattolica di Castelleone propone diverse iniziative, aperte anche a tutta la Zona pastorale 2, in collaborazione con la parrocchia di Castelleone, Alice nella città-Arci solidale, Anpi Castelleone e il gruppo scout Agesci Castelleone2: il 12 gennaio alle 21 presso il circolo Alice nella città «I dialoghi di Pace», lettura con musica del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace; domenica 21 gennaio nella piazza del Comune di Castelleone diverse iniziative attorno alla «Tenda della pace» per dire no alla guerra ed educare alla pace; sempre il 21 gennaio alle 17 al cineteatro Giovanni Paolo II di Castelleone lo spettacolo teatrale La scelta con il gruppo Teatro Civile che darà voce ad alcune storie di coraggio durante la guerra civile in Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995.

Pax Christi Cremona propone anche quest’anno un percorso di formazione online, dal titolo “Ban war change the system”: il corso, della durata di 12 ore, si svolgerà dal 21 febbraio al 27 marzo ed è rivolto a insegnanti, operatori pastorali e attivisti della pace e dei diritti umani.

