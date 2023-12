La Vanoli Cremona chiude l’anno con una grande prestazione corale, battendo l’Happy Casa Brindisi 75 a 58, in una partita senza sbavature e fondamentale in chiave salvezza.

Quintetti:

Vanoli Cremona: Adrian, Pecchia, Denegri, McCullough, Golden

Happy Casa Brindisi: Morris, Sneed, Laszewski, Bayehe, Senglin

La cronaca della partita

Gran lavoro difensivo in avvio per la Vanoli che mette in difficoltà l’Happy Casa bloccandole i riferimenti offensivi e trovando da subito continuità in attacco grazie a un Golden particolarmente ispirato e alle triple di Denegri e Zegarowski. Dopo aver raggiunto un +8 di massimo vantaggio sul 16 a 8, il primo quarto si è chiuso 18 a 13 con 8 punti di Grant Golden.

Il secondo quarto è un capolavoro della Vanoli che sfrutta le dosi difensive di Matteo Piccoli autore di oltre 5′ minuti da applausi, che il palazzo gli tributa con calore al momento del cambio con le squadre sul 31-21. La Vanoli allunga ancora senza concedere tregua a Brindisi, vincendo la sfida a rimbalzo (17 a 12) e portando due uomini a quota di 10 entrambi con 100% dal campo. Le squadre rientrano negli spogliatoi con la Vanoli in vantaggio 40 a 25.

Brindisi torna in campo con una faccia diversa e riesce a mettere in difficoltà Cremona in avvio di terzo. I ragazzi di Cavina perdono lucidità in attacco e si lasciano rosicchiare 7 punti, complice qualche errore difensivo di troppo. Coach Cavina ferma tutto e prova a interrompere il momento negativo dei suoi. Nel momento più delicato arrivano le triple di Lacey e Adrian a ridare fiducia ai biancoblù. Il quarto si chiude sul 55 a 47 per Pecchia e compagni.

Nel quarto, complice il miglior Piccoli della stagione, la Vanoli torna in doppia cifra di vantaggio, con Brindisi che in 4′ di gioco sigla solo due punti. A metà del quarto l’Happy Casa sembra aver ritrovato l’energia necessaria per riportarsi in partita. Arriva fino al -7, prima della reazione dei biancoblù che con 11 punti di parziale si portano a +18 (71-53) quando ci sono ancora 135″ da giocare. Cremona fa buona guardia e si aggiudica la sfida battendo Brindisi 75 a 58.

I protagonisti

Tre giocatori in doppia cifra per la Vanoli Cremona, sono Adrian, Zegarowski e Golden, il migliore a rimbalzo con 6. Ma meritano un plauso anche tutti gli altri protagonisti a partire dal capitano Andrea Pecchia, il migliore per valutazione con 9 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, e Matteo Piccoli che regala alla sua squadra 16′ di intensità difensiva. E’ proprio la difesa la chiave di una sfida in cui Morris, il migliore della partita a referto, è l’unico a mettere in difficoltà Cremona.

Il commento

“Vogliamo dedicare ad Aldo e a tutta la sua famiglia questa vittoria – esordisce coach Cavina in sala stampa – sulla partita abbiamo avuto il merito di far diventare facile una partita difficile e questo ci dà grande soddisfazione. Siamo migliorati in termini tecnico tattici e anche di voglia e questo è motivo di grande orgoglio perchè stiamo facendo un grande lavoro a livello di staff e di squadra. Non cambiamo obiettivo, siamo sempre concentrati sulla salvezza, non per spegnere gli entusiasmi ma dobbiamo essere onesti intellettualmente”.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata