Dopo i redditi dei parlamentari (leggi qui: Redditi dei parlamentari: ecco quanto dichiarano i cremonesi) ecco anche quelli dei consiglieri comunali, stando agli ultimi 730 disponibili nella sezione Trasparenza del sito del Comune di Cremona, presentati nel 2022 e riferiti al 2021.

Con 217mila euro di reddito (di riferimento per agevolazioni fiscali) la radiologa Cinzia Marenzi è la più “ricca” tra i consiglieri comunali che siedono in Salone dei Quadri. Esponente di Cremona Attiva, ora in pensione, fino al 2019 è stata responsabile della Radiologia al presidio Oglio Po di Casalmaggiore.

Quello della ricchezza della nostra classe politica è da sempre un tema molto sentito, soprattutto da quando si è iniziato a parlare di ‘casta’ per sottolineare i vari privilegi concessi ai parlamentari italiani. Privilegi, che ammesso e non concesso che ci siano per i consiglieri comunali, non sono minimamente paragonali a quelli garantiti a chi sta alla Camera e al Senato.

Ciò nonostante, le norme sulla trasparenza impongono a tutti i titolari di cariche elettive di pubblicare informazioni personali come la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi. E quindi anche ai consiglieri comunali.

Al secondo posto troviamo Alessandro Zagni, commercialista, capogruppo di Fratelli d’Italia, che si attesta attorno ai 214mila euro. Terzo posto per il capogruppo del Partito Democratico Roberto Poli, psichiatra, con 196mila euro.

Sopra i 100mila euro anche l’architetto Federico Fasani e i medici Riccardo Merli e Daniele Villani.

52mila euro per il presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti; poco di più di 57mila per l’esponente del Movimento Cinque Stelle Luca Nolli.

QUI IL LINK ALLE SCHEDE DEI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI.

