“Grazie all’ospedale di Cremona per avermi curato con umanità”

Egregio direttore,

sono una paziente dell’Asst Cremona, ho viaggiato ogni mese dal 2021 ad oggi tra Soncino e Cremona, per accertamenti, visite, esami, fino alla guarigione definitiva.

Ora che si sta per concludere questo 2023, ricco di soddisfazioni personali, voglio ringraziare tutti gli infermieri, i medici, tutto il personale dell’ospedale Maggiore di Cremona, che anche quest’anno, hanno dato il massimo per me, prendendosi cura, in modo particolare con tanta umanità, gentilezza. Sono stati tutti molto pazienti nei miei confronti, consolandomi nei momenti di difficoltà.

L’umanità esiste eccome, la mia vita è rinata grazie a voi e grazie all’Ats Val Padana per il supporto dato in questi anni.

BUON ANNO A TUTTI VOI PER UN FELICE E SERENO 2024.

