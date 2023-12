Con il 31 dicembre si conclude la mia direzione della televisione Cremona 1 e dei quotidiani online CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport.

Un ringraziamento doveroso va all’editore, che mi ha affidato questo incarico tre anni fa, dimostrando con i fatti di valorizzare i giovani. Ho sentito la sua vicinanza ed il suo supporto nel corso di questi anni ed ho avuto la possibilità di guidare una realtà editoriale di alto livello. Si tratta di un editore che crede ed investe nella comunicazione, riconoscendone l’importanza culturale e sociale.

Un secondo ringraziamento va alla redazione, al personale tecnico, amministrativo e commerciale del gruppo: sono stato accolto benissimo ed ho trovato terreno fertile per portare alcune innovazioni di metodo e di contenuto. Da ciascun collega ho ricevuto moltissimo, forse più di quanto abbia dato, in termini di competenze, conoscenza del territorio, umanità ed in alcuni casi di amicizia.

Un terzo ringraziamento va ai rappresentanti istituzionali della città e della provincia di Cremona, con cui ho avuto un bellissimo rapporto ed una collaborazione leale e costante, con il fine ultimo ed unico della promozione e dello sviluppo del territorio e della comunità, anche attraverso il delicato lavoro giornalistico.

Da Cremona porto a casa l’attenzione nei confronti degli altri, in particolare verso coloro che sono più svantaggiati, l’orgoglio dell’appartenenza ad un territorio di radicate tradizioni, la passione per la musica, il valore della solidarietà, il senso della comunità. Aspetti che ho potuto conoscere approfonditamente anche perché sono arrivato in città nel pieno della seconda ondata di Covid, con un Natale “blindato” e in un territorio che stava faticosamente prendendo coscienza dei drammi causati fino a quel momento dal virus.

Apprestandomi ad iniziare una nuova avventura professionale, sono orgoglioso di quanto, insieme alla redazione e agli altri colleghi, è stato costruito in questi tre anni. Oggi Cremona 1 può contare su un palinsesto di alto profilo, caratterizzato da un taglio informativo e di approfondimento non comune nel panorama delle televisioni locali. Nello stesso tempo, il gruppo vanta una redazione organizzata, con una solida integrazione tra televisione e web, e può quindi guardare con fiducia al futuro perché possiede il giusto posizionamento per svolgere la propria mission in un mondo sempre in evoluzione.

I direttori vanno e vengono, ma è importante (e non scontato) che resti e viva una realtà editoriale in grado di leggere e raccontare quanto accade sul territorio, di fornire chiavi interpretative e di alimentare il dibattito ed il confronto. In questi anni ho cercato di muovermi lungo queste linee guida e sono fiero di aver fatto parte di questa famiglia e di averla guidata per un tratto di strada. Auguro a questa televisione e ai quotidiani online di continuare ad essere un punto di riferimento strutturato, a servizio di questa comunità.

In conclusione, grazie anche a tutti voi che ci seguite in tv e ci leggete sul web. In questi tre anni la comunità dei telespettatori e dei lettori si è ampliata notevolmente e spero possa crescere ancora di più in futuro. Un famoso regista ha scritto: “Dirsi addio non ha importanza. È il tempo passato insieme che davvero conta”.

Grazie a tutti voi per il tempo che abbiamo passato insieme.

Guido Lombardi

