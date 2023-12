Una stangatina di fine anno per automobilisti e autotrasportatori, secondo il “Sole24Ore”, profilando un rincaro medio dei pedaggi autostradali compreso tra il 2 e il 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024. Si tratta per ora di dati generici e relativi all’intero sistema autostradale, perché toccherà al decreto interministeriale Trasporti ed Economia,, atteso proprio per la giornata di oggi, San Silvestro, stabilire con precisione l’entità dei rincari, tratta per tratta e concessionaria per concessionaria.

Per quanto riguarda Cremona e il suo territorio, a inizio 2023 Autovia Padana era tra i gestori che avevano avuto un rincaro maggiore, oltre il 9%. Gli aumenti attesi andrebbero a coprire in parte i forti investimenti che le concessionarie stanno pianificando per ammodernare una rete vecchia ormai di cinquant’anni. g. rossi

