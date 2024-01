REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – In fiamme due barche a vela ormeggiate nel porto di Roccella Jonica. Evitata dai vigili del fuoco la propagazione dell’incendio ad altri natanti vicini, situazione sotto controllo. Sono accertamenti in corso sulle cause dell’origine delle fiamme.

tvi/red

fonte video: Vigili del Fuoco