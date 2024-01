Si sono svolte nella tarda mattinata di giovedì le esequie di Erion Bali, morto in un tragico incidente verificatosi all’alba di martedì. Una folla di amici e parenti, nonché i membri della comunità albanese, molto uniti tra loro, hanno preso parte alla sepoltura. Il feretro è partito dalla camera ardente per approdare al cimitero di Cremona, dove è stato sepolto nel campo mussulmano. Un momento toccante e doloroso per i tanti che nella vita avevano condiviso molto con il giovane. A partire dalla sua famiglia, che si è stretta nel suo dolore. Erion lascia una moglie e tre figli, nonché il fratello Ervis.

Il 38enne aveva aperto da alcuni mesi una nuova attività, il bar osteria La Grigliata, in via Francesco Soldi. Stava proprio rientrando da lì, poco dopo le cinque della mattina, quando ha perso il controllo del proprio veicolo, tagliando la rotonda e andando a terminare la propria corsa contro il guard rail. Uno schianto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo: Erion è morto sul colpo: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sull’esatta dinamica e sulle cause dell’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Cremona, agli ordini del comandante Federica Deledda.

