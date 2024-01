Al termine della partita persa 2-1 sul campo della Roma, l’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato in esclusiva su Cremona1: “La prestazione è stata importante, però il gol di Lukaku arriva da una gestione sbagliata nostra, poi l’episodio del rigore non l’ho rivisto e non posso giudicare. Peccato, era normale magari prestare il fianco ad una squadra come questa, però abbiamo fatto buone cose”.

“Il rammarico – ha aggiunto – è quello, conoscendo la mia squadra, di aver fatto meno a livello qualitativo e di giocate individuale di quello a cui siamo abituati. La prestazione però è di livello: abbiamo limitato tanto, ci siamo resi anche pericolosi, ma c’erano delle situazioni in cui potevamo fare sicuramente meglio”.

Quindi ha sottolineato: “Spero che questa partita ci serva per capire che forza possiamo avere, che qualità possiamo avere e anche che limiti. Torno anche a Palermo dove meritavamo di fare risultato però siamo usciti con le ossa rotte perché non siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. C’è molto da lavorare, c’è bisogno di migliorare molti aspetti che questa squadra è in grado di migliorare”

Il tecnico ha poi parlato delle scelte di formazione: “Devo dire che qualcosa di buono ho visto. Zanimacchia mezzala l’ho schierato perché volevo un motore diverso soprattutto in verticale soprattutto nel centrocampo. Ha sbagliato tanto, ma ha anche fatto delle belle cose. Però considerando che con me fa questo ruolo è un’opzione anche considerando che in questo momento siamo deficitari di Buonaiuto e Pickel”.

Non ha quindi mandato di sottolineare l’apporto dei tifosi: “È bellissimo e mi piace perché comunque dà sempre la squadra è sostenuta e mi auguro che venire qui sia stata una bella soddisfazione anche per loro”.

Mauro Taino – inviato a Roma

© Riproduzione riservata