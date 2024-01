I Padri Barnabiti di Cremona si apprestano a celebrare il venerabile Serafino Ghidini nel centenario della morte, con una messa sabato 13 gennaio giorno della ricorrenza officiata dal Vescovo di Tortona monsignor Guido Marini. Il chierico barnabita, nato a Cavallara nel 1902 e scomparso poco più che ventenne, è ancora oggi fonte d’ispirazione con la sua vita dedicata alla preghiera, come spiega il Superiore della comunità di San Luca Padre Emiliano Redaelli.

Considerata la giovane età in cui ha intrapreso il percorso vocazionale, il chierico barnabita assume particolare rilievo in Diocesi e proprio a Cremona si è avvicinato alla fede come ricorda Padre Giorgio Viganò.

A presiedere la messa sabato 13 gennaio alle 18 nella chiesa di San Luca sarà il Vescovo di Tortona Marini, proseguendo la tradizione degli “inviti” all’interno delle liturgie iniziata la scorsa estate con la presenza del Cardinale Bagnasco.

Il servizio di Federica Priori

