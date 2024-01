Lavori in corso a Gerre de Caprioli: al confine tra il comune di Gerre e il comune di Cremona è presente da oltre 50 anni un metanodotto, linea importante che serve una grossa fetta del territorio cremonese. Si tratta di lavori ordinari su questa linea vetusta, che necessitava di un intervento manutentivo in capo a Snam (il comune di Gerre e quello di Cremona non hanno competenze sull’intervento): è stata utilizzata una nuova tecnologia (la trivellazione orizzontale) quindi si è reso necessaria la recinzione del terreno tra la tangenzialina e la discarica dove è stata materialmente inserita la trivella. Infine è stata recintata una parte di metanodotto che arriva fino a Via Bosco. “Un intervento di manutenzione ordinaria, nulla di variabile rispetto alla situazione esistente” commenta il sindaco di Gerre Michel Marchi che precisa che questui lavori non hanno niente a che vedere con l’impianto in ipotesi di realizzazione del biometano “un intervento importante ma nulla di preoccupante rispetto a quanto già era presente sul territorio”. fb

