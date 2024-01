Imbarcazione contro gli scogli a Porto Ercole, in salvo due diportisti

GROSSETO (ITALPRESS) – Un’imbarcazione da diporto con a bordo due passeggeri stranieri è finita sugli scogli a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, a causa di un’avaria al motore e delle concomitanti condizioni meteomarine avverse. In seguito all’urto uno dei passeggeri è finito in mare ed è stato recuperato, in stato di ipotermia, da un altro diportista. Il secondo passeggero, rimasto a bordo dell’imbarcazione, è stato poi recuperato dalla Guardia costiera, intervenuta con un elicottero, nel frattempo allertato e alzatosi in volo dalla Base aeromobili di Sarzana. Entrambi i diportisti sono stati affidati alle cure del personale medico del 118. Nell’area delle operazioni, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Livorno, anche una motovedetta della Capitaneria di porto di Santo Stefano per monitorare l’eventuale presenza di tracce di idrocarburi in mare. vbo/gsl

© Riproduzione riservata