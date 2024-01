Saldi al via anche a Cremona venerdì mattina: complice la pioggia, la città non è stata particolarmente affollata in queste prime ore dei ribassi ma c’è tempo fino al 4 marzo per lo shopping a prezzo ribassato. Secondo l’ufficio studi di Confcommercio 15,8 milioni di famiglie affolleranno i punti vendita e ogni persona spenderà, in media, circa 137 euro. A trainare i maggiori ribassi sarà l’abbigliamento, dove, tra indumenti e accessori, quest’anno è previsto un abbassamento medio dei prezzi del 20,4%, in aumento di un punto percentuale su gennaio 2023 e in flessione di 1,3 punti sui saldi invernali del 2022. Nel fare compere, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento, ci sono regole che riguardano cambi, prove dei capi, pagamenti, prodotti in vendita e indicazioni del prezzo. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante.

Il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

