La Vanoli Cremona stecca la prima del 2024 ed esce sconfitta dal PalaCarrara di Pistoia 64 a 60 lasciando all’Estra la possibilità di conquistare un posto in Coppa Italia. La squadra di coach Cavina paga gli errori dalla distanza con 5 triple trasformate sulle 29 tentate. In una giornata nerissima per i suoi tiratori.

Quintetti:

Estra Pistoia: Willis, Moore, Wheatle, Hawkins, Ogbeide

Vanoli Cremona: Adrian, Pecchia, Denegri, McCullough, Golden

Un PalaCarrara caldissimo ed esaurito in buona parte dei settori, accoglie la Vanoli per l’ultima partita di andata del campionato di serie A. La vincente accederà alle Final Eight di Coppa Italia, dal momento che Scafati resta fuori dai giochi dopo essere stata battuta nel pomeriggio da Tortona.

Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio con Cremona che va a segno praticamente soltanto con Golden, autore di 12 punti a cui si somma una tripla di Denegri. Il quarto si chiude con un bel canestro di Adrian e la Vanoli in Vantaggio 17 a 14 e nemmeno un fallo a favore fischiato nei primi 10′.

Anche nel secondo nessuna delle due contendenti riesce a prevalere, Pistoia più aggressiva, Cremona poco precisa, soprattutto dalla distanza (1/11 da 3′ nei primi 16′). Il primo strappo dei padroni di casa arriva a 90″ dal riposo quando Moore mette il canestro del 32-25. Risponde Denegri con due triple di fila e un libero aggiuntivo e il pareggio dei biancoblù. Le squadre vanno al riposo con Estra in vantaggio di un possesso sul 34 a 32. Per la Vanoli due gli uomini in doppia cifra, Golden con 12 e Denegri con 10 punti. Pesano le 8 palle perse di Pecchia e compagni, meglio a rimbalzo (20 a 13).

La Vanoli apre il terzo quarto con 5 punti di McCullough, fin qui non irresistibile, e si prende la testa della gara, consolidando il vantaggio con Adrian e Pecchia portandosi a +5 sul 36-41. Pistoia risponde con due bombe di fila e un nuovo momentaneo vantaggio. La Vanoli nel finale di quarto trova il suo massimo vantaggio a +6 sul 50 a 44. Il terzo si chiude con Cremona in vantaggio 52 a 47.

Pistoia alza l’intensità difensiva e concede alla Vanoli un solo canestro nei primi 5′ dell’ultimo e definitivo quarto e contestualmente mette a segno 7 punti che riportano i giochi in perfetta parità. Il vantaggio dei padroni di casa arriva dalla lunetta grazie ai liberi tirati da Moore. Cremona invece continua a sbagliare da tutte le posizioni. A 2′ dalla sirena Pistoia si porta a +5 sul 60 a 55. Impossibile raddrizzare in un minuto un finale che premia la maggiore precisione dell’Estra, ci prova Lacey che finalmente interrompe la sterilità dell’attacco biancoblù, ma oramai i giochi sono fatti e finisce 64 a 60 per Pistoia con la tripla di Lacey sulla sirena, ma è il PalaCarrara a festeggiare la conquista dell’ultimo posto valido per le Final Eight.

I protagonisti. Come sempre i numeri evidenziano il gioco corale della Vanoli con 9 giocatori a referto. In doppia cifra ci sono Lacey con 13, Golden in doppia cifra con 12 punti e 11 rimbalzi, e Denegri con 12.

Il commento. Coach Cavina in sala stampa pone l’accento sulle basse percentuali sia da due che e soprattutto da tre punti “nell’ultimo quarto non siamo stati precisi perdendo fiducia, sbagliando tiri aperti e cercando qualcosa che non c’era. Dobbiamo lavorare di più a livello individuale perchè qualche nostro ragazzo non è nelle migliori condizioni fisiche e tecniche. Non esistono belle sconfitte ma ci teniamo, senza lamentarci, una partita di grande identità in trasferta in un campo difficilissimo contro una squadra in fiducia”.

Cristina Coppola

