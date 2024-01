Leggi anche: 13 Dic 2023 In pensione il giudice Salvini

Intensi i suoi 5 anni a Cremona

L’ex giudice Guido Salvini, in pensione da poche settimane, diventa avvocato, e oggi ha giurato davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati per l’iscrizione all’Albo di Cremona. La stessa città dove nel 2010 si era trasferito come coordinatore dell’ufficio Gip, occupandosi della poderosa indagine sul calcio scommesse e da Gup del «caso Tamoil», il più importante processo di inquinamento ambientale.

© Riproduzione riservata