I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un cittadino italiano di 22 anni, con precedenti di polizia a carico e residente in provincia di Parma. Tenuto conto che guidava un veicolo a motore, è stata immediatamente ritirata la sua patente di guida. La notte del 9 gennaio, verso le 02.00, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si trovava lungo la SP 33 nel comune di San Daniele Po e ha fermato un’auto con il solo conducente a bordo. E’ stato identificato, ma era nervoso e non ha saputo giustificare la sua presenza in quel posto e i militari, sentendo un forte odore di stupefacente all’interno dell’abitacolo, hanno deciso di approfondire la verifica e lo hanno perquisito. Hanno trovato dei frammenti di marijuana, detenuta per uso personale, che è stata sequestrata e il 22enne è stato segnalato alla Prefettura competente come assuntore. Inoltre, come previsto dalla specifica norma di legge, i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della sua patente di guida in quanto aveva la disponibilità di un veicolo a motore.

© Riproduzione riservata