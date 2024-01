Denunciati per furto aggravato quattro cittadini stranieri, due uomini e due donne tra i 22 e i 28 anni, pregiudicati e domiciliati in provincia di Roma, che il 21 novembre scorso avevano rubato numerosi prodotti di bellezza in un supermercato di Casalbuttano.

Il proprietario del negozio aveva denunciato che quella mattina erano entrate delle persone sospette nell’esercizio commerciale e che queste avevano tentato di uscire dal negozio senza pagare la merce depositata nel carrello, che era stato lasciato sul posto, allontanandosi di corsa e fuggendo su un’auto. Le dipendenti avevano notato che avevano i giubbetti gonfi come se avessero nascosto della merce sotto i vestiti. E infatti, successivamente è stato accertato che avevano rubato prodotti di bellezza del valore complessivo di 360 euro circa.

I militari hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e partendo dalla targa sono risaliti alla proprietaria, risultata essere una 28enne domiciliata a Roma e con numerosi precedenti a carico proprio per furti nei supermercati. Acquisite le foto della proprietaria dell’auto e delle persone che in più circostanze erano state denunciate con lei, i carabinieri hanno composto un fascicolo fotografico che ha definitivamente smascherato la banda che aveva colpito a Casalbuttano.

