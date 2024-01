In Lombardia sono 1619 posti complessivi e l’attenzione maggiore, parlando degli ingressi nel settore agricoltura, va a Mantova – Cremona, province agricole per eccellenza. Il ministero del Lavoro – che pur in forte ritardo sui tempi ha programmato i flussi di ingresso legale per il triennio 2023- 2025 con le rispettive quote territoriali, ha assegnato complessivamente a noi e a Mantova 632 ingressi, quasi tutti per i campi. A cremona in tutto sono 51.

Un dato atteso, perché permetterà l’arrivo di manodopera straniera proprio nel settore in cui è maggiormente richiesto. Anche se non soddisfa a pieno le richieste di tutte le associazioni, come per esempio Confagricoltura. Positivo invece il commento di Coldiretti. Il commento di Paola Bono, direttore Coldiretti Cremona.

Il servizio di Michela Cotelli

