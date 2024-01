Sono stati individuati i vandali che hanno messo a soqquadro la Motonave Stradivari ancorata a Boretto. La notizia arriva dai Carabinieri di Boretto, che hanno individuato in particolare cinque giovani (e non due, come inizialmente si pensava), grazie alle telecamere di videosorveglianza del pontile Giudecca.

Sono tutti minorenni e hanno devastato non solo la Motonave, ma anche la biblioteca comunale e un ristorante, il Life, a breve distanza da lì, oltre all’Ufficio Turistico di Boretto. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 gennaio. Non è tutto: i giovani coinvolti sarebbero infatti dieci, la metà dei quali non ha preso parte attiva dalla devastazione, limitandosi a guardare. Trattandosi di minorenni, l’iter prevede ora la segnalazione al competente Tribunale dei Minori di Bologna.

Nel frattempo, è stato ritrovato (e ripescato da un pescatore) uno dei divanetti presenti sulla Stradivari, gettato nel fiume dai vandali. Era arrivato, spinto dall’acqua, fino a Borgoforte, nel mantovano.

G.G.

© Riproduzione riservata